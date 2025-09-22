PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Hausen: Einbrecher nimmt Mehrfamilienhaus ins Visier
Wer hat etwas gesehen?

Einhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nahm am Samstagvormittag (20.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ins Visier. Gegen 10.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster Zutritt in eine der Wohnungen und entwendete dort nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Geldbörse samt Inhalt. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Weitere Informationen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Täter soll circa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Laut des Zeugen soll er ein südeuropäisches Aussehen haben und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Kappe, einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen Jeanshose sowie mit weiß-braunen Sportschuhen bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

