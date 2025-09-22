Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Fehlheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Ein bislang unbekannter Krimineller hatte es am Samstagmorgen (20.9.) auf einen Zigarettenautomaten im Bereich der Rodauer Straße abgesehen. Gegen 2.45 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Täter das Bargeldfach gewaltsam auf und entwendete die darin befindliche Kassette. Im Anschluss suchte er mit seiner Beute in Richtung der Kirchstraße das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos.

Der Unbekannte soll circa 1,75 Meter groß und mit einer dunkelgrauen Hose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover mit rundem Aufdruck bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

