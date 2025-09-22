PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim
A67: Blutentnahme nach positivem Drogentest

Rüsselsheim (ots)

Für einen 29-Jährigen war die Fahrt nach einer Verkehrskontrolle am Freitagabend (19.9.) unfreiwillig zu Ende. Eine Streife der Polizeiautobahnstation führte an der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost an der Autobahn 67 eine Standkontrolle durch. Gegen 20 Uhr stoppten sie den Mann aus Bad Homburg. Im Rahmen der Überprüfung fiel den Beamten körperliche Anzeichen beim Fahrer auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein anschließender Drogentest erhärtete diesen Verdacht, der Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Der 29 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht, wo Strafanzeige erstattet wurde. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 09:27

    POL-DA: Groß-Zimmern: Unbekannte brechen in Firmengebäude ein / Wer hat etwas bemerkt?

    Groß-Zimmern (ots) - Ins Visier von drei bislang unbekannten Tätern geriet am Sonntagmittag (21.9.) ein Firmengebäude in der Röntgenstraße. Mithilfe eines Brechwerkzeugs hebelten sie gegen 12.00 Uhr ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf, um so ins Innere zu gelangen. Dort durchwühlten sie diverse Schränke bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Was ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:17

    POL-DA: Einhausen / A67: Unter Cannabis-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

    Einhausen (ots) - Ein 38-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Freitag (19.9.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Cannabis-Einfluss sowie ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Eine Zivilstreife stoppte den Mann aus Bürstadt gegen 12 Uhr auf der Autobahn 67 bei Einhausen. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Polizisten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren