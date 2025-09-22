Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

A67: Blutentnahme nach positivem Drogentest

Rüsselsheim (ots)

Für einen 29-Jährigen war die Fahrt nach einer Verkehrskontrolle am Freitagabend (19.9.) unfreiwillig zu Ende. Eine Streife der Polizeiautobahnstation führte an der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost an der Autobahn 67 eine Standkontrolle durch. Gegen 20 Uhr stoppten sie den Mann aus Bad Homburg. Im Rahmen der Überprüfung fiel den Beamten körperliche Anzeichen beim Fahrer auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein anschließender Drogentest erhärtete diesen Verdacht, der Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Der 29 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht, wo Strafanzeige erstattet wurde. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

