Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen

A67: Unter Cannabis-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Einhausen (ots)

Ein 38-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Freitag (19.9.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Cannabis-Einfluss sowie ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Eine Zivilstreife stoppte den Mann aus Bürstadt gegen 12 Uhr auf der Autobahn 67 bei Einhausen. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Polizisten fest, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Darüber hinaus fielen den Beamten körperliche Anzeichen beim 38 Jahre alten Mann auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Zur Blutentnahme kam er im Anschluss mit auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde.

