Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit eskaliert

Erfurt (ots)

Am frühen Freitagabend verabredeten sich ein 48-jähriger und 43 Jahre alter Mann in der Nähe einer Reitschule im Norden Erfurts zu einem Treffen. Doch anstatt ihre bestehenden Differenzen friedlich zu lösen, gerieten beide in eine handfeste Auseinandersetzung. Mit einem derzeit noch nicht bekannten Gegenstand schlug der 48 Jahre alte Mann seinem Kontrahenten gegen Kopf und Oberkörper und fügte ihm hierdurch leichte Verletzungen zu. Dieser wiederum setzte sich zur Wehr und verletzte seinen Gegner am Kopf und an den Armen. Noch bevor die Polizei Erfurt-Nord am Ort des Geschehens eintraf, suchte der 48-jährige das Weite. Er konnte jedoch im weiteren Verlauf ausfindig gemacht werden. Beide Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten. (CP)

