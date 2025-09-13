PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Filmreifer, jedoch aussichtsloser Fluchtversuch

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag kam es im Bereich des Hubertus zu einem Auffahrunfall. Doch statt anzuhalten und seine Daten mit dem leicht verletzten 48-jährigen Skodafahrer auszutauschen, setzte der Toyota-Fahrer seine Fahrt unerlaubt in Richtung Erfurt fort. Diese endete letztlich kurz darauf am Abzweig zum Tannenwäldchen im rechten Straßengraben, wo das massiv beschädigte Fahrzeug zum Stehen kam. Doch auch an dieser Stelle verhielt sich der Fahrer unerwartet, indem er mit seinem Beifahrer fluchtartig den Toyota verließ, die Kennzeichen vom Fahrzeug abbaute und mit diesen in den Steigerwald floh.

Hier konnte er jedoch durch Polizeikräfte unmittelbar gestellt werden. Statt eines Führerscheins konnte der 38-jährige Fahrer lediglich einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille vorweisen und musste sich in der weiteren Folge einer richterlich angeordneten Blutentnahme unterziehen lassen. Gegen ihn wird nunmehr aufgrund zahlreicher Verkehrsdelikte ermittelt. (AS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

