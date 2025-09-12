PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Dieseldiebe trieben im Landkreis Sömmerda ihr Unwesen

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zapften Unbekannte an zwei Baustellen im Landkreis Sömmerda größere Mengen Kraftstoff ab. In der Gerhard-Hauptmann-Straße in Elxleben öffneten die Täter die Tankdeckel von zwei Baggern und einer Raupe und stahlen rund 800 Liter Diesel im Wert von etwa 1.200 Euro. In einer Kiesgrube bei Nöda entwendeten sie zudem etwa 250 Liter Diesel aus einem Bagger. Der Schaden wird hier auf rund 400 Euro beziffert. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen und von denselben Tätern begangen wurden, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und sucht Zeugen, die in Elxleben oder Nöda verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/57430-25100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0237809 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

