Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung an Pkw in Erfurt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag bis Donnerstag wurde im Erfurter Norden ein Opel beschädigt. Der 43-jährige Besitzer hatte sein Auto am Montag auf einem Supermarktparkplatz abgestellt, um anschließend auf Montage zu fahren. Als er am Donnerstag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er massive Beschädigungen fest. Unbekannte hatten alle vier Reifen zerstochen, die Fahrzeugfront mit lila Sprühfarbe beschmiert und zudem Eindellungen verursacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (DS)

