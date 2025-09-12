Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Automatenknacker auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag verhinderten Polizisten in Erfurt den Aufbruch von zwei Automaten. Gegen 01:30 Uhr machten sich zwei polizeibekannte Männer in der Scharnhorststraße an einem Kaugummi- sowie einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Mit einer Akkubohrmaschine versuchten sie zunächst das Schloss des Kaugummiautomaten aufzubohren und nahmen anschließend auch den Sicherungsbügel eines Zigarettenautomaten ins Visier. Da die Bohrarbeiten erheblichen Lärm verursachten, unterbrachen die Täter ihr Vorgehen mehrfach und versteckten sich im angrenzenden Park. Beim Eintreffen der alarmierten Streifen ergriffen sie die Flucht. Ein 34-Jähriger konnte noch in Tatortnähe gestellt werden. Er räumte die Taten ein und benannte seinen Komplizen, einen 33-jährigen Erfurter. Dieser entkam, ließ jedoch sein Fahrrad, seine Jacke und einen Rucksack mit Einbruchswerkzeugen zurück. Gegen beide Männer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls sowie Hehlerei ein. (DS)

