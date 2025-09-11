PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Motzstraße in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 18:10 Uhr überholte ein bislang unbekannter Autofahrer zunächst einen Renault und touchierte dabei dessen Seitenspiegel. Kurz darauf stieß er mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/7840-0 unter Angabe der Vorgangsnummer 0237315 entgegen. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

