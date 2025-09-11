Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb mit Haftbefehl

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochvormittag stellte die Polizei im Landkreis Sömmerda einen 39-jährigen Ladendieb fest, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Er hatte zuvor in einem Baumarkt einen Akkuschrauber im Wert von rund 70 Euro in seinen Rucksack gesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Kurze Zeit später wurde er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgestellt. Bei der Kontrolle wurde zudem bekannt, dass das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs gewesen war, als gestohlen gemeldet war. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Außerdem erhält er eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

