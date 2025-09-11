PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb mit Haftbefehl

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochvormittag stellte die Polizei im Landkreis Sömmerda einen 39-jährigen Ladendieb fest, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Er hatte zuvor in einem Baumarkt einen Akkuschrauber im Wert von rund 70 Euro in seinen Rucksack gesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Kurze Zeit später wurde er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgestellt. Bei der Kontrolle wurde zudem bekannt, dass das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs gewesen war, als gestohlen gemeldet war. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Außerdem erhält er eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 10:08

    LPI-EF: Einbruchsversuch in Erfurter Baumarkt

    Erfurt (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag in einen Baumarkt in Erfurt einzubrechen. Gegen 01:40 Uhr hebelten sie an einem Fenster auf der Gebäuderückseite und verursachten dabei einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Als der Alarm auslöste, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde hinzugerufen, sicherte Spuren und leitete ein ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:07

    LPI-EF: Reifen an Auto zerstochen

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch beschädigten Unbekannte in Erfurt ein Auto im Julius-Leber-Ring. Die Täter zerstachen zwei Reifen an einem geparkten Seat und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 130 Euro geschätzt. Als der Besitzer am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest und informierte die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:06

    LPI-EF: Kellereinbruch mit 17.000 Euro Beute

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße in Erfurt ein. Im Untergeschoss brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten daraus zwei E-Bikes sowie mehrere Ladegeräte im Gesamtwert von rund 17.000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Einbruch am Mittwochmorgen fest und informierte die Polizei. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren