Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbruch mit 17.000 Euro Beute

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße in Erfurt ein. Im Untergeschoss brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten daraus zwei E-Bikes sowie mehrere Ladegeräte im Gesamtwert von rund 17.000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Einbruch am Mittwochmorgen fest und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

