Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten nach Notrufmissbrauch angegriffen

Erfurt (ots)

Ein 36-Jähriger missbrauchte am Dienstagabend in Erfurt den Polizeinotruf und verletzte einen Polizisten. Kurz nach 20:30 Uhr meldete er eine angebliche Notlage aus der Tungerstraße. Eine Überprüfung vor Ort ergab jedoch, dass keine Gefahrensituation bestand. Als die eingesetzten Beamten den Einsatzort wieder verlassen wollten, griff der Mann einen der Polizisten unvermittelt von hinten an und verletzte ihn leicht. Der Angreifer wurde daraufhin überwältigt, gefesselt und aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt. Die Polizei weist darauf hin, dass der Missbrauch des Notrufs eine Straftat darstellt, die bei Verurteilung mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. (DS)

