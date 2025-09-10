PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchversuch in Ingenieurbüro gescheitert

Erfurt (ots)

Unbekannte versuchten von Montag zu Dienstag in ein Ingenieurbüro im Erfurter Norden einzubrechen. Zwischen 19:30 Uhr und 06:30 Uhr gelangten die Täter zunächst auf bislang unbekannte Weise in das Wohn- und Geschäftsgebäude. Anschließend machten sie sich mit einem Bohrwerkzeug an der Eingangstür des Ingenieurbüros zu schaffen. Der Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, misslang jedoch. Zurück blieb ein beschädigter Schließzylinder im Wert von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 15:01

    LPI-EF: Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss in Erfurt festgestellt

    Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei hat am Dienstag und Mittwoch drei Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Dienstagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife in der Herrenbreitengasse einen 26-jährigen VW-Fahrer. Ein Drogentest zeigte den Konsum von Cannabis und Methamphetaminen an. Bereits am Nachmittag war Polizisten in ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:59

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparktem Auto

    Landkreis Sömmerda (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag beschädigten Unbekannte im Landkreis Sömmerda ein geparktes Auto. In der Ortslage Großneuhausen zerkratzten die Täter die Beifahrerseite sowie das Heck eines Opels und verursachten dadurch einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) ermittelt wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren