Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchversuch in Ingenieurbüro gescheitert

Erfurt (ots)

Unbekannte versuchten von Montag zu Dienstag in ein Ingenieurbüro im Erfurter Norden einzubrechen. Zwischen 19:30 Uhr und 06:30 Uhr gelangten die Täter zunächst auf bislang unbekannte Weise in das Wohn- und Geschäftsgebäude. Anschließend machten sie sich mit einem Bohrwerkzeug an der Eingangstür des Ingenieurbüros zu schaffen. Der Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, misslang jedoch. Zurück blieb ein beschädigter Schließzylinder im Wert von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (DS)

