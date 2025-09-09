Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Pedelec aus Fahrradkeller gestohlen

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Marbach brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Meininger Straße ein. Dabei beschädigten sie den Schließzylinder der Tür und entwendeten ein gesichertes E-Trekkingrad der Marke KTM im Wert von rund 4.300 Euro. Zusätzlich nahmen die Täter einen Fahrradsattel mit Federung und Haltestange im Wert von etwa 150 Euro mit. Die Höhe des verursachten Sachschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. (DS)

