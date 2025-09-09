Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Erfurt (ots)

Montagnachmittag kam es im Norden der Landeshauptstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 31-Jähriger hielt sich gegen 16:00 Uhr am Ilversgehofener Platz auf, als er unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter zu Boden gebracht wurde. Anschließend trat der Angreifer mehrfach auf den Geschädigten ein. Der Mann verlor dabei kurzzeitig das Bewusstsein und musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte flüchtete auf einem hellen E-Bike in Richtung Salinenstraße. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit dunkler Oberbekleidung samt Kapuze, zudem führte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden vom Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0234908 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (DS)

