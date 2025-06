POL-ST: Lengerich, PKW kommt von der Fahrbahn ab, Fahrerin schwer verletzt

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (25.06.), 11.00 Uhr und Donnerstag (26.06.), 07.30 Uhr diverse Werkzeuge aus einem weißen Peugeot Boxer entwendet. Das Fahrzeug war auf der Burrichterstraße in Höhe der Hausnummer 13 auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Die Unbekannten öffneten nach ersten Erkenntnissen gewaltsam das Türschloss an der Ladefläche und entwendeten die Gegenstände. Wie hoch der Sachschaden ist, stand zur Zeit der ...

