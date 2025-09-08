Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 36-jähriger Mann kurz nach Mitternacht eine Gaststätte und griff dort einen 37-jährigen Bekannten mit einem Messer an. Das Opfer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Anwesende Gäste schritten ein und verhinderten Schlimmeres. Zudem hielten sie den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fest. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde durch den zuständigen Haftrichter ein Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet. Die Erfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen und arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft Erfurt zusammen. Die Ermittlungen, u. a. auch zum Hintergrund der Tat, dauern weiter an. (DS)

