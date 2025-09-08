PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung an Baum in Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt wurde am Wochenende ein Fall von Brandstiftung im Lohwald bekannt. Unbekannte gruben unter einer etwa 25 Meter hohen Esche ein Loch, gossen Brennspiritus hinein und entzündeten diesen. Der Baum begann daraufhin von innen zu glimmen. Dank der rechtzeitigen Entdeckung konnte ein Übergreifen auf weitere Bäume verhindert werden. Dennoch wurde die Esche beschädigt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

