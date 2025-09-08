PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Anwohnerin vertreibt Einbrecher

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen verhinderte eine 25-jährige Erfurterin einen Wohnungseinbruch in der Stielerstraße. Gegen 08:00 Uhr versuchte ein Unbekannter die Haustür ihrer Wohnung aufzubrechen. Die Bewohnerin hörte die Geräusche, schlug von innen gegen die Tür und konnte den Täter dadurch in die Flucht schlagen. Die Polizei wurde informiert und sicherte Spuren am Tatort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

