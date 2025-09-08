LPI-EF: Anwohnerin vertreibt Einbrecher

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte in Erfurt einen Nissan. Das Fahrzeug war in der Straße An der Parkharfe abgestellt gewesen. Als der Besitzer am Freitagabend zurückkehrte, war es verschwunden. Die Täter waren auf bislang unbekannte Weise in das Auto eingedrungen, starteten den Motor und flüchteten mit dem Wagen im Wert von etwa 2.000 Euro. Der Besitzer erstattete Anzeige bei der Polizei. Es wird wegen des besonders schweren Falls des ...

mehr