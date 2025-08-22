Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Erste Ergebnisse der Sendung Aktenzeichen XY - Ungelöst

Im Nachgang an die Veröffentlichung der Serie der schweren Raubüberfälle auf Verbrauchermärkte im Landkreis Vechta sind in den vergangenen Tagen einige Hinweise eingegangen. Diese werden nun bewertet, weiterführende Ermittlungen stehen an.

Steinfeld - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Mittwoch, 20. August 2025 18:45 Uhr bis Donnerstag, 21. August 2025 04:30 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Große Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Montag, 11. August 2025 08:00 Uhr bis Montag, 18. August 2025 08:00 Uhr besprühten unbekannte mehrere Eisenfiguren in der Parkanlage in der Zitadelle mit weißer Farbe. Es entstand ein Schaden von ca. 1.200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 20. August 2025 gegen 16:37 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Dorfstraße in Richtung Ihorst. Eigenen Angaben nach musste er einem Hund ausweichen, kam hierdurch auf den Grünstreifen und fuhr in den angrenzenden Graben. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 15.000,00 Euro.

