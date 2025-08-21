Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand in Aufenthaltsraum

Am Mittwoch, 20. August 2025 gegen 05:00 Uhr kam es in einem Aufenthaltsraum in der Straße Gewerbering zu einer Rauchentwicklung bzw. einem Brand hinter einem elektronischen Gerät. Der Brand konnte durch den Entdecker gelöscht werden, die Freiwillige Feuerwehr Lohne war für Nachlöscharbeiten im Einsatz. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Dinklage - Brand in Entlüftungsanlage

Am Mittwoch, 20. August 2025 gegen 22:17 Uhr kam es zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Dinklage. Über die Einsatzleitstelle des Landkreises Vechta kam der Hinweis auf eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Verarbeitungsbetrieb in der Bahler Straße. Die eintreffende Feuerwehr konnte Feuer in der Entlüftungsanlage feststellen. Das Feuer wurde gelöscht. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 19. August 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 20. August 2025 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei auf einem Firmengelände in der Buchholzstraße abgestellte Pkw mit Pflastersteinen. Der Schaden wurde auf 4.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit mehreren, zum Teil schwerverletzten, Personen

Am Dienstag, 19. August 2025 gegen 19:08 Uhr befuhr eine 82-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Falkenrotter Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei übersah sie verkehrsbedingt an einer Ampelanlage haltenden Pkw und fuhr ungebremst auf die Fahrzeugreihe auf. Hierdurch wurden insgesamt 3 weitere Pkw aufeinander geschoben. Die 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die weiteren Beteiligten, ein 63-jähriger Vechtaer, eine 56-jährige Holdorferin, eine 57-jährige Holdorferin, ein 65-jähriger Holdorfer, ein 57-jähriger Holdorfer sowie ein 49-jähriger Dinklager erlitten leichte Verletzungen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall / Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 20. August 2025 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Severinghauser Straße und kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einer Zaunreihe und mehreren Bäumen. Er und sein 22-jähriger Beifahrer aus Neuenkirchen-Vörden blieben unverletzt. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der 20-Jährige war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

