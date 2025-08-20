Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

+++ Ergänzende Pressemitteilung zum schweren Verkehrsunfall in Dinklage +++

Bezug zur Meldung vom 20.08.2025, 11:03 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6100479

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten durch anwesende Passanten auf einen Umstand hingewiesen, wonach ein 17-jähriger Jugendlicher aus Lohne mittels Smartphone Videoaufnahmen von den verletzten Personen und den behandelnden Rettungskräften angefertigt habe. Dieser Umstand bestätigte sich, nachdem der Jugendliche durch die Beamten darauf angesprochen wurde. Die Videos wurden zur Beweisaufnahme gesichert und eine Löschung veranlasst. Im Nachgang wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen wurde eingeleitet.

