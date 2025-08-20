PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Ergänzende Pressemitteilung zum schweren Verkehrsunfall in Dinklage +++

Bezug zur Meldung vom 20.08.2025, 11:03 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6100479

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten durch anwesende Passanten auf einen Umstand hingewiesen, wonach ein 17-jähriger Jugendlicher aus Lohne mittels Smartphone Videoaufnahmen von den verletzten Personen und den behandelnden Rettungskräften angefertigt habe. Dieser Umstand bestätigte sich, nachdem der Jugendliche durch die Beamten darauf angesprochen wurde. Die Videos wurden zur Beweisaufnahme gesichert und eine Löschung veranlasst. Im Nachgang wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus Kiosk Am Dienstag, den 19.08.2025, betraten bis zu drei unbekannte Täter gegen 15:10 Uhr ein Kiosk an der Oldenburger Straße. Nach bisheriger Erkenntnis lenkte eine Frau andere Kunden in dem Kiosk ab, während ein Mann das Personal täuschte und dadurch Geld aus der Kasse entnahm. Unter Umständen könnte eine dritte Person in der Tat involviert gewesen sein. Erst im ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:00

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Drogen im Straßenverkehr Am Dienstag, den 19.08.2025, wurde gegen 16:30 Uhr ein 19-jähriger PKW-Führer auf Weserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Vortest auf den Konsum von Betäubungsmitteln verlief positiv im Hinblick auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Saterland / Strücklingen - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren