Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 19.08.2025, wurde gegen 16:30 Uhr ein 19-jähriger PKW-Führer auf Weserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Vortest auf den Konsum von Betäubungsmitteln verlief positiv im Hinblick auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Saterland / Strücklingen - Diebstahl aus PKW

In der Zeit von Montag, den 18.08.2025 (19:00 Uhr), bis Dienstag, den 19.08.2025 (07:00 Uhr), warf ein unbekannter Täter die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines VW UP! in der Kantstraße mit einem Stein ein. Im Anschluss wurden aus dem Innenraum zwei Handtaschen und eine Jacke entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04491/93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell