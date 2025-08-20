PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 19.08.2025, wurde gegen 16:30 Uhr ein 19-jähriger PKW-Führer auf Weserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Vortest auf den Konsum von Betäubungsmitteln verlief positiv im Hinblick auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Saterland / Strücklingen - Diebstahl aus PKW

In der Zeit von Montag, den 18.08.2025 (19:00 Uhr), bis Dienstag, den 19.08.2025 (07:00 Uhr), warf ein unbekannter Täter die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines VW UP! in der Kantstraße mit einem Stein ein. Im Anschluss wurden aus dem Innenraum zwei Handtaschen und eine Jacke entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:00

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek / Höltinghausen - Einbruch in Geräteraum In der Zeit von Samstag, den 16.08.2025 (14:00 Uhr), bis Dienstag, den 19.08.2025 (11:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Geräteraum auf einem Grundstück am Blumenweg in Höltinghausen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Werkzeuge ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:40

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Nach Hinweis aus der Bevölkerung: Der 88-jährige Vermisste wurde aufgefunden Am Dienstag, den 19.08.2025, erhielt die Polizei in Vechta gegen 13:00 Uhr aus der Bevölkerung heraus einen telefonischen Hinweis, wonach man eine lebensältere, männliche Person bereits am Sonntag in einem Waldstück an der Lohner Straße, unweit der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Suche nach Helmut Brinkmann bislang ohne Erfolg Bereits seit Sonntag, dem 17.08.2025, wird nach dem 88-jährigen Helmut Brinkmann aus Vechta gesucht. Am Montag wurde die Suche unter dem Einsatz zahlreicher Einsatzkräfte fortgesetzt. Im Fokus standen hierbei insbesondere eine wiederholte akribische Absuche der Pflegeeinrichtung an der Landwehrstraße. Im Anschluss wurden weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren