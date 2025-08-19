Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - PKW-Führer übersieht E-Scooter

Am Montag, den 18.08.2025, kam es gegen 22:25 Uhr im Einmündungsbereich Ellerbrocker Straße / Emsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Hiernach befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer aus dem Saterland die Emsstraße und beabsichtigte nach links in die Ellerbrocker Straße in Fahrtrichtung Friesoythe abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 21-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Friesoythe und dessen 21-jährige Mitfahrerin aus Friesoythe, welche den Radweg in diesem Bereich nutzten. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Nutzer des E-Scooters leicht verletzt.

Saterland - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, den 18.08.2025, befuhr eine 57-jährige PKW-Führerin aus Moormerland die Bergstraße und bog nach rechts in die Raiffeisenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer aus dem Saterland, der die Raiffeisenstraße befuhr und nach links in die Bergstraße abbog. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR.

