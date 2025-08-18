PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Kind kreuzt die Fahrbahn und wird leicht verletzt

Am Sonntag, den 17.08.2025, befuhr ein 21-jähriger PKW-Führer aus Bösel gegen 16:30 Uhr die Eschstraße in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. In Höhe des Veilchenwegs kreuzte ein 7-jähriges Kind aus Bösel die Fahrbahn. Infolge des Zusammenstoßes wurde das Kind leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:32

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Sonntag, den 17.08.2025, befuhr ein 21-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg den Ambührener Weg und beabsichtigte die Resthauser Straße zu kreuzen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 38-jährigen PKW-Führer aus Dwergte, welcher die Resthauser Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:31

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Stoppelmarkt verläuft weiterhin friedlich / Volksfesttypische Delikte in geringer Anzahl Auch das Wochenende stand in Vechta im Zeichen des Stoppelmarktes. So konnte am Freitag bei sonnigem Wetter wiederum ein hohes Besucheraufkommen verzeichnet werden. In den Abendstunden kam es zu einigen volksfesttypischen Delikten, die in polizeiliches Einschreiten erforderlich machten, unter ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:14

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen / Peheim / Lindern - Suche nach einer vermissten Person in Peheim Derzeit befindet sich die Polizei auch im Bereich Molbergen / Peheim in einem größeren Einsatz. Seit Sonntag, den 17.08.2025, wird eine 73-jährige Frau im Bereich Molbergen / Peheim vermisst. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sie sich am gestrigen Abend gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren