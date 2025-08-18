Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Bösel - Kind kreuzt die Fahrbahn und wird leicht verletzt
Am Sonntag, den 17.08.2025, befuhr ein 21-jähriger PKW-Führer aus Bösel gegen 16:30 Uhr die Eschstraße in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. In Höhe des Veilchenwegs kreuzte ein 7-jähriges Kind aus Bösel die Fahrbahn. Infolge des Zusammenstoßes wurde das Kind leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.
