Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen / Peheim / Lindern - Suche nach einer vermissten Person in Peheim Derzeit befindet sich die Polizei auch im Bereich Molbergen / Peheim in einem größeren Einsatz. Seit Sonntag, den 17.08.2025, wird eine 73-jährige Frau im Bereich Molbergen / Peheim vermisst. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sie sich am gestrigen Abend gegen ...

mehr