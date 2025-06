Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrerin fährt in Hauswand und flüchtet von der Unfallstelle

Wegberg-Merbeck (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17. Juni) wurden Bewohner eines Hauses an der Arsbecker Straße gegen 00.30 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Kurz hinter dem Ortsausgang Merbeck, in Fahrtrichtung Arsbeck, im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve hatte eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem sie mit einem Leitpfosten und einer Richtungstafel kollidiert war, fuhr sie in einen Grundstückszaun, durch Buschwerk hindurch und prallte schließlich frontal in die Hausfassade. Die Hausbewohner riefen aus dem Fenster heraus ob alles in Ordnung sei und hörten eine junge weibliche Stimme, die bestätigte, dass nichts passiert sei. Als die Bewohner ihr Haus verlassen hatten, fanden sie jedoch nur noch das verunfallte Fahrzeug vor, von der Fahrerin keine Spur. Bei der Suche nach Unfallverursacherin, deren Identität mittlerweile geklärt ist, wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer Hund eingesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern immer noch an.

