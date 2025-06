Wassenberg-Effeld (ots) - Am Gitstapper Weg stahlen unbekannte Personen am Sonntagnachmittag (15. Juni) zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr aus einem Wagen, an dem sie zuvor eine Scheibe einschlugen, eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

