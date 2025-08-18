Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Stoppelmarkt verläuft weiterhin friedlich / Volksfesttypische Delikte in geringer Anzahl

Auch das Wochenende stand in Vechta im Zeichen des Stoppelmarktes. So konnte am Freitag bei sonnigem Wetter wiederum ein hohes Besucheraufkommen verzeichnet werden. In den Abendstunden kam es zu einigen volksfesttypischen Delikten, die in polizeiliches Einschreiten erforderlich machten, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten. Gegen 01:40 Uhr wurde in einem Festzelt der Austritt von vermutlich "Reizgas" festgestellt, welches eine Evakuierung und Belüftung erforderlich machte. Eine Person klagte über Beschwerden in diesem Zusammenhang. Ein Verursacher konnte im Nachgang nicht festgestellt werden. Auch der Samstag verlief in Anbetracht des großen Besucheraufkommens friedlich. So wurden nach bisherigem Kenntnisstand sieben Körperverletzungsdelikte, eine Bedrohung und Beleidigung und eine Unterschlagung angezeigt. Nach dem traditionellen Gottesdienst stand der Stoppelmarkt-Sonntag im Zeichen vieler Familienbesuche. Insofern wurde bis in die Abendstunden hinein ausgelassen und friedlich gefeiert. In Summe wurden bis dato an diesem Tag vier Diebstähle, eine Körperverletzung, eine sexuelle Belästigung und eine Urkundenfälschung angezeigt. Insgesamt zeigt sich die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit dem bisherigen Veranstaltungsverlauf zufrieden, insbesondere in Anbetracht des hohen Besucheraufkommens.

Lohne - DFB-Pokal-Spiel zwischen Blau-Weiß Lohne und SpVgg Greuther Fürth

Parallel zum Stoppelmarkt fand im Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne am Sonntag, den 17.08.2025, ab 15:30 Uhr, das DFB-Pokal-Erstrundenspiel zwischen Blau-Weiß Lohne und der SpVgg Greuther Fürth statt. Insgesamt fanden 4773 Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg nach Lohne, darunter ca. 350 Gästefans aus Fürth. Insgesamt konnte von einer überwiegend friedlichen Stimmung gesprochen werden, wenngleich im Gästeblock diverse pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden. Ein Feuerwehrmann trug in diesem Zusammenhang leichte Verletzungen davon, als er von einem pyrotechnischen Gegenstand getroffen wurde. In der Vor- und Nachspielphase kam es zu keinen nennenswerten weiteren Vorkommnissen, das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für Greuther Fürth.

Vechta - PKW beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, den 17.08.2025, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 11:15 Uhr, auf unbekannte Art und Weise einen rechten Außenspiegel eines Ford Fiesta im Kornblumenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW erfasst Fußgängerin

Am Sonntag, den 17.08.2025, befuhr ein 22-jähriger PKW-Führer aus Bakum gegen 03:35 Uhr die Straße Stoppelmarkt in Richtung Oldenburger Straße. Am rechten Straßenrand lief zu diesem Zeitpunkt eine 35-jährige Fußgängerin aus Dinklage. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf die Fußgängerin schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt wurde.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 17.08.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 22:20 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Zum Hansa-Center. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Ein BMW X 5 mit VEC-Kennzeichen konnte durch Zeugen beschrieben werden. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

