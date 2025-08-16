Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl in PKW mit anschließender Verwertungstat

Am 15.08.2025, zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Innenraum eines PKW. Aus diesem konnten die Täter eine darin befindliche Handtasche entwenden. Der PKW befand sich zum Tatzeitpunkt geparkt auf dem Füchteler Esch, dem dortigen Parkplatz zum Füchteler Wald. Anschließend tätigten die unbekannten Täter mehrere Zahlungen mit den entwendeten EC-Karten der Geschädigten, welche Teil des Diebesguts waren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta - 04441/9430 - in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Am 15.08.2025, 15:38 Uhr, kam es in der Taubenstraße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 16 Jahre alter Lohner befuhr mit seinem Fahrrad die Taubenstraße in Lohne stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand. In einer Kurve in Höhe des Rießeler Dorfhauses kam ihm im Gegenverkehr ein schwarzer VW Golf mit schwarzen Felgen entgegen und schnitt die Kurve, so dass der Fahrradfahrer nach rechts ausweichen musste, gegen den Bordstein fuhr, stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt in die Siedlung fort, ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern. Zeugen können sich bei der Polizeistation Lohne unter der 04442-808460 melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 15.08.2025, 14:55 Uhr, konnte die Polizei einen 30 Jahre alten Mann kontrollieren, der mit einem Pkw die Ladestraße und Klapphakenstraße in Lohne befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer sowie gegen den Halter des Pkw, der die Fahrt zugelassen hatte, wurden Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Pkw

Am 15.08.2025, zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer hinteren Seitenscheibe Zugang zum Innenraum eines PKW. Aus diesem konnten die Täter die darin befindlichen Sporttaschen entwenden. Der PKW befand sich zum Tatzeitpunkt im Moorweg in Vechta. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta - 04441/9430 - in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Ravensberger Straße

Am 15.08.2025 gegen 15:10 Uhr kommt es in der Ravensberger Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die 37- Jährige Pkw Fahrerin beabsichtigt von der Ravensberger Straße geradeaus auf die Oyther Straße zu fahren. Hierbei fährt ihr ein bisher unbekannter E-Scooter Fahrer in die linke Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle ohne um sich um den Personalienaustausch sowie die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls, die insbesondere Hinweise zum Unfallverursacher machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta - 04441/9430 - in Verbindung zu setzen.

