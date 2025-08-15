POL-CLP: Weitere Meldung für den Nordkreis Cloppenburg

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Fall von Tierquälerei

Am Donnerstag, den 14.08.2025, wurden zwei Fälle von Tierquälerei bzw. Verstöße nach dem Tierschutzgesetz bei der Polizei in Friesoythe angezeigt. Demnach musste eine Tierarztpraxis mit Sitz in Friesoythe am 13.08.2025 eine Katze operativ versorgen, bei der gewaltsam der Schwanz entfernt bzw. abgerissen wurde. Eine weitere Katze mit gleichem Verletzungsmuster wurde am 14.08.2025 zur Tierarztpraxis verbracht. Sie wurde in eine Tierarztpraxis nach Edewecht überstellt und versorgt. Nach Einschätzung der behandelnden Ärztin deutete das Verletzungsmuster auf eine durch Menschen verursachte Verletzung hin, da typische Kampfspuren unter Tieren bzw. von einem Unfall rührend fehlten. Die Katzen stammten nach bisherigen Erkenntnissen aus der Gemeinde Bösel im Bereich Südkamper Ring. Sachdienliche Hinweise in diesen Fällen nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

