Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrerin und Kind
Am Donnerstag, den 14.08.2025, befuhr eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin aus Friesoythe gegen 12:45 Uhr die Brakestraße in Fahrtrichtung Kirchstraße. In diesem Moment überquerte ein 7-jähriges Kind aus Friesoythe die Fahrbahn. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Personen leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt.
Saterland - Auffahrunfall mit drei verletzten Personen
Am Donnerstag, den 14.08.2025, befuhr gegen 15:38 Uhr eine 71-jährige PKW-Führerin aus dem Saterland die Bollinger Straße in Richtung Barßel. Im Verlauf beabsichtigte sie nach links in den Bärkeweg abzubiegen. Ein nachfolgender 53-jähriger PKW-Führer aus Apen erkannte dies und bremste. Ein 73-jähriger PKW-Führer aus dem Saterland erkannte diesen Umstand jedoch nicht und schob beide Fahrzeuge ineinander. Alle PKW-Führenden wurden leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.
