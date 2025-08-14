PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:17

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Brand eines Restmüllstapels Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 17:19 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein ca. 200qm großer Restmüllstapel auf einer Mülldeponie in der Straße In der Riede in Brand. Der Brand griff auf Gerätschaften über, welche in einem angrenzenden Gebäude standen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 100.000,00 Euro. Cloppenburg ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:41

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 06:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Lohne mit einem Lkw die Essener Straße und beabsichtigte auf ein Firmengelände abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Transporter eines 20-jährigen Bakumers. Es kam zum Frontalzusammenstoß bei welchem der Beifahrer im Transporter, ein ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:40

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lorup - Tauben ausgesetzt Am 2. August konnten in einem Waldgebiet in Höhe der Straße Alten Kuhlen in Lorup insgesamt acht ausgesetzte, flugunfähige Tauben durch Passanten aufgefunden werden. Es handelt sich um auffällige "federfüßige" Ziertauben (zwei weiße, vier braune und zwei schwarze). Der Schnabel der Tiere ist verkürzt. Es handelt sich nicht um Wildtauben. Bereits im August 2023 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren