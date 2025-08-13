Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 06:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Lohne mit einem Lkw die Essener Straße und beabsichtigte auf ein Firmengelände abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Transporter eines 20-jährigen Bakumers. Es kam zum Frontalzusammenstoß bei welchem der Beifahrer im Transporter, ein 50-jähriger Mann aus Bakum, leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 13.000,00 Euro.

Vechta - vers. Einbruch in Pkw

Am Dienstag, 12. August 2025 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Kia Sportage in grau und versuchten gewaltsam die Beifahrertür zu öffnen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Montag, 11. August 2025 22:00 Uhr bis Dienstag, 12. August 2025 16:00 Uhr beschädigten unbekannte die Motorhaube eines Pkw, Skoda Fabia in grau, welcher in der Straße Höner-Mark-Weg abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. August 2025 in der Zeit zwischen 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw Audi A4 in schwarz, welcher auf einem Parkplatz an der Rombergstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 800,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 12. August 2025 gegen 13:18 Uhr beabsichtigte ein 21-jähriger Vechtaer die L 881 / Holzhausen an der Bedarfsampel der Straße Am Thesings Kreuz zu queren. Als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte überquerte er die Fahrbahn. Ein 43-jähriger aus Badbergen befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die L 881 und übersah das für ihn geltende Rotlicht. Als er den Fußgänger wahrnahm leitete er eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell