Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lorup - Tauben ausgesetzt

Am 2. August konnten in einem Waldgebiet in Höhe der Straße Alten Kuhlen in Lorup insgesamt acht ausgesetzte, flugunfähige Tauben durch Passanten aufgefunden werden. Es handelt sich um auffällige "federfüßige" Ziertauben (zwei weiße, vier braune und zwei schwarze). Der Schnabel der Tiere ist verkürzt. Es handelt sich nicht um Wildtauben. Bereits im August 2023 wurden in der Gemarkung Lorup identische Ziertauben ausgesetzt. Ein Zusammenhang dürfte naheliegend sein. Bei sachdienlichen Hinweisen zur Herkunft der Tiere wenden Sie sich bitte an die Polizei Papenburg (Tel.: 04961/926-0).

Barßel - Sachbeschädigung an Tür des Müllerhauses

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Donnerstag, 07. August 2025 15:00 Uhr bis Montag, 11. August 2025 07:00 Uhr die Holztür des Müllerhauses in der Straße Mühlenweg. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 12. August 2025 15:42 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Transporter die Friesoyther Straße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe kontrolliert wurde. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 12. August 2025 gegen 16:20 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Settruper Straße und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück zu fahren. Hierfür verringerte sie die Geschwindigkeit. Ein 56-jähriger beabsichtigte den langsam werdenden Pkw zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 47-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von 5.500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

