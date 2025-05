POL-ANK: Erneute Sachbeschädigung an Wohnblock in Loitz

Greifswald (ots) - Am Freitagabend (24.05.2025) meldete die Mitarbeiterin eines Supermarktes in einem Einkaufszentrum in Greifswald der Polizei einen Diebstahl. Als die Kassiererin den Ladendieb an der Kasse mit dem vermeintlichen Diebstahl konfrontierte, ergriff dieser die Flucht. In der Schlange an der Kasse stand jedoch auch ein 28-jähriger Polizeibeamter, der sich nicht im Dienst befand. Er folgte dem flüchtigen ...

