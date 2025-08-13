PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Pkw den Garther Kirchweg in Richtung Emstek. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines 41-jährigen Mannes aus Vechta, welcher die Straße Egterholzer Weg befuhr. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen, sie wurden in Krankenhäuser transportiert.

Peheim - Brand einer Strohballenpresse

Am Dienstag, 12. August 2025 gegen 14:00 Uhr geriet eine Strohballenpresse auf einem Feld an der Bischofsbrücker Straße während Arbeiten in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Peheim und Molbergen gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000,00 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten Person

Am Dienstag, 12. August 2025 19:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Ackerschlepper die Straße Zum Eyfeld und bog nach rechts auf die Dorfstraße. Hierbei übersah er eine 20-jährige Lastruperin mit ihrem Pedelec, welche den linksseitigen Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

