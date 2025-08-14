Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Brand eines Restmüllstapels

Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 17:19 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein ca. 200qm großer Restmüllstapel auf einer Mülldeponie in der Straße In der Riede in Brand. Der Brand griff auf Gerätschaften über, welche in einem angrenzenden Gebäude standen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 100.000,00 Euro.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 23:43 Uhr befuhr ein 42-jähriger Löninger mit seinem Pkw die Fritz-Reuter-Straße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,16 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 14. August 2025 gegen 00:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Pkw in auffälliger Fahrweise. Dieser befuhr unter anderem die Halener Straße. Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg konnten den Pkw sowie den 41-jährigen Fahrzeugführer aus Bühren antreffen und kontrollierten den Mann. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 41-Jährigen deutlich Alkohol in der Atemluft wahrgenommen werden. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Bührener weigerte sich im Anschluss das Krankenhaus zu verlassen. Er erhielt einen Platzverweis, welchem er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Er wurde dem Gewahrsamsbereich der Polizei Cloppenburg zugeführt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw VW T-Cross in schwarz, welcher auf einem Parkplatz an der Angelbecker Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

