Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge, Einbruch und mehr

Menden (ots)

Unbekannte haben am Wochenende zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag einen Lagerraum Auf dem Garten aufgehebelt und dort gelagerte technische Gegenstände, sowie einen Fahrzeuganhänger, entwendet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Ein 84-Jähriger wurde Freitagabend gegen 22.30 Uhr von hinten mit einem Gegenstand niedergeschlagen und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein Täter wurde nicht beobachtet, daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die an der Balver Straße etwas mitbekommen haben. (lubo)

Am Mittwochnachmittag wurde Am Papenbusch die Fensterscheibe eines Baustellenhäuschens aufgebrochen. Die Täter schleppen kistenweise Isoliermatten, Warnbaken, Absperrbaken, Gestelle für Fußgängerbrücken sowie Verkehrsschilder weg. Die genannten Gegenstände wurden kurz darauf an einer anderen Baustelle an der Stiftstraße wiedergefunden. Sie konnten dem Betreiber der anderen Baustelle zurückgegeben werden. (cris)

