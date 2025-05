POL-MK: Knaller und Randale

Iserlohn (ots) - Ein 33-jähriger Mann hat am Freitagabend in der Innenstadt randaliert. Kurz nach 19 Uhr schrie er zunächst im Treppenhaus eines Supermarkt-Parkhauses am Kurt-Schumacher-Ring herum, schlug mit einem Skateboard gegen Mülltonnen und lief Passanten hinterher. Vor dem Markt warf er Topfpflanzen in Richtung von zwei 14-jährigen Jugendlichen und versuchte, sie anzuspucken. Anschließend schrie er in der Fußgängerzone fünfjährige Kinder an und versuchte, ...

