Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl mehrerer Solarlampen

In der Zeit von Dienstag, 12. August 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 13. August 2025 04:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Vorgarten in der Hufeisenstraße rund 30 Solarlampen. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Lärmbelästigung

Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 23:23 Uhr befuhr ein 26-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße Ecke Oldenburger Straße. Hierbei erzeugte er durch übertriebenes Beschleunigen unnötigen Lärm. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 12. August 2025 21:00 Uhr bis Mittwoch, 13. August 2025 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter mit einem Lkw vermutlich beim Rückwärtsfahren eine Hecke in der Straße Varnhorn. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. August 2025 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 62-jähriger Visbeker fuhr mit seinem Sattelschlepper die Bakumer Straße in Richtung Märschendorf. Hierbei kam ihm ein Lkw entgegen, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet, es kam zur Kollision der Außenspiegel. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell