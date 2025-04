LPI-GTH: Wildunfall

Arnstadt (ots) - Gestern ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Stadtilmer Straße. Ein 69-jähriger Fahrer eines Simson Kleinkraftrades befuhr die Straße in Richtung BAB71. Im Bereich der Einmündung zum Floraweg übersah eine 34-jährige Fahrerin eines Mercedes offenbar den vorfahrtsberechtigten 69-Jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der Mann kam zu Fall und wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide ...

