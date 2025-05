Feuerwehr Solingen

FW-SG: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Solingen Hasseldelle (ots)

Es brannte in einer Küche im 2. Obergeschoss der Siedlung Hasseldelle. Die Familie aus der Brandwohnung sowie einige Nachbarn aus dem betroffenen Haus konnten sich selbständig ins Freie retten. Aufgrund der teils schwierigen Zugänge zu den zweiten Rettungswegen der Häuser fahren wir grundsätzlich mit einem höheren Kräfteansatz in die Siedlung. Alarmiert waren 12 Einsatzfahrzeuge des Brandschutzes und des Rettungsdienstes mit rund 40 Einsatzkräften. Zur Brandbekämpfung und Tierrettung - es befanden sich noch zwei Katzen in der Brandwohnung - wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr eingesetzt. Zwei weitere Trupps erkundeten ebenfalls unter schwerem Atemschutz das Treppenhaus und die naheliegenden Wohnungen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die beiden Katzen hatten sich in ein zurückliegendes Zimmer geflüchtet und konnten später der Familie wieder zurückgegeben werden. Insgesamt gab es aus dem Haus 13 betroffene Personen, von denen einige Brandrauch inhaliert hatten. Alle Personen wurden durch den Notarzt gesichtet und untersucht. Ins Krankenhaus musste jedoch niemand. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen und der Freimessung von Rauchgasen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell