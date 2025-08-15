PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - PKW und Trecker-Gespann stoßen zusammen

Am Mittwoch, den 13.08.2025, befuhr gegen 12:00 Uhr eine 57-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg die B 72 und verließ diese an der Abfahrt zur Alten Friesoyther Straße. Als sie auf diese auffahren wollte übersah sie ein von rechts kommendes Trecker-Anhänger-Gespann, welches von einem 30-jährigen Garrelers geführt wurde. Die Cloppenburgerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 12000,- EUR.

Emstek - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit von Sonntag, den 06.07.2025 bis Montag, den 11.08.2025, wurde Werkzeug aus einem Stall an der Marienstraße in Emstek entwendet, unter anderem eine Motorsäge und ein Laubbläser. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen. 202500969532

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

