POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Vechta - Start des 727. Stoppelmarktes

Am Donnerstag, den 14.08.2025, startete der 727. Stoppelmarkt traditionsgemäß mit dem Festumzug, der sich gegen 16:30 Uhr in Bewegung setzte. 70 Motivwagen, Musikkapellen und Fußgruppen säumten die Straßen beginnend von der Innenstadt bis zum Marktgelände. Tausende Zuschauer verfolgten den Umzug entlang der Strecke. Um 18:30 Uhr eröffnete der Bürgermeister der Stadt Vechta, Kristian Kater, zusammen mit der Ehrengästin Silvia Breher, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, offiziell den Stoppelmarkt 2025. Das Besucheraufkommen war bei hochsommerlichen Temperaturen sehr hoch. Aus polizeilicher Sicht verlief der Auftakt friedlich. Im Verlauf des Abends wurden einzelne veranstaltungstypische Vorfälle registriert und folgende Ermittlungsverfahren nach aktuellem Kenntnisstand eingeleitet: Eine gefährliche Körperverletzung, zwei einfache Körperverletzungen, eine Sachbeschädigung, eine Bedrohung und Beleidigung und ein Diebstahl. Ferner wurden jeweils ein Verstoß nach dem Betäubungsmittel-, dem Waffen- und dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Beim zuletzt genannten Verstoß wurde eine PKW-Scheibe gewaltsam geöffnet, um einen Hund aus dem stark aufgeheizten PKW-Innenraum zu befreien.

Vechta/Langförden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.08.2025, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12:30 Uhr und 15:15 Uhr den Mühlendamm in Langförden und beschädigte nach ersten Erkenntnissen beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Transporter auf einem Seitenstreifen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672222 entgegen.

Vechta - Fahrradfahrerin übersehen - Unfall

Am Donnerstag, den 14.08.2025, beabsichtigte ein 33-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld gegen 13:30 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf den Visbeker Damm aufzufahren. Hierbei übersah er eine kreuzende 27-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, die den anliegenden Radweg nutzte. Infolge des Zusammenstoßes wurde sie leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700,- EUR.

Vechta - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 14.08.2025, befuhr eine 21-jährige PKW-Führerin aus Goldenstedt gegen 21:15 Uhr den Kreuzungsbereich Bergstruper Straße / In den Tangen. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Motorradfahrer aus Lohne. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000,- EUR.

Lohne - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 14.08.2025, befuhr ein 13-jähriges Kind aus Lohne gegen 13:20 Uhr die Rostocker Straße mit einem E-Scooter und beabsichtigte nach rechts auf einen Radweg abzubiegen. Hierbei übersah es einen 37-jährigen Fahrradfahrer, der in diesem Moment den Radweg nutzte. Im Zuge des Zusammenstoßes verletzte sich der Radfahrer leicht.

Dinklage - PKW-Führerin prallt gegen Mauer

Am Donnerstag, den 14.08.2025, befuhr eine 21-jährige PKW-Führerin aus Lohne gegen 20:00 Uhr die Drostestraße und kam im Verlauf aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Im Anschluss prallte sie gegen eine Mauer, der PKW wurde stark beschädigt. Die Lohnerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dinklage - Zwei Leitpfosten beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei in Vechta sucht im Zusammenhang mit einem Unfall nach einem Verkehrsunfallflüchtigen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, den 14.08.2025, im Zeitraum um 23:00 Uhr, mehrfach nach rechts von der Lohner Straße ab und überfuhr in der Folge mehrere Leitpfosten. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 14.08.2025, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer eine Fahrzeugtür gegen einen danebenstehenden PKW auf dem Parkplatz des Heidesees. Der Zeitraum konnte zwischen 11:15 Uhr und 19:30 Uhr eingegrenzt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

