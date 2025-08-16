Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vom 16.08.2025 für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag den 15.08.25 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw Daimler die Straße am Campingplatz in Garrel. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,37 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup, Trunkenheitsfahrt

Am Samstag gegen 02:30 wurde ein 62-jähriger Lastruper, der mit seinem Pkw VW die Straße Hinter dem Wall in Lastrup befuhr, kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Cloppenburg, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 07:40 Uhr kam es auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 45-jähriger Mann aus dem Saterland befuhr mit seinem Pkw die Friesoyther Straße in Richtung Ortsmitte. Dort musste er verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihm fahrender 19-jähriger Mann aus Bösel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des Saterländers auf, der dabei leicht verletzt wurde. An beiden Pkw entstanden leicht Sachschäden

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell