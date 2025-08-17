PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta vom 17.08.25 für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag den 16.08.25 gegen 11:00 Uhr kam es auf der Langen Straße in Molbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Radfahrerin aus Quakenbrück leicht verletzt wurde. Eine 28-jährige Molbergen bog mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf die Lange Straße ein und übersah dabei die Radfahrerin, die daraufhin stürzte.

(Aus dem Nordkreis liegen keine Meldungen vor)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

