Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Nach schwerem Verkehrsunfall in Saarbrücken - Unfallbeteiligter identifiziert

Saarbrücken (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Abend des 22.07.2025 in der Trierer Straße in Saarbrücken, konnte der bislang unbekannte, schwer verletzte Fahrradfahrer identifiziert werden (Pressemeldung vom 23.07.2025, 13:54 Uhr). Demnach wurde die Person am gestrigen Tag durch einen Bekannten bei der PI Burbach als vermisst gemeldet. Im Anschluss konnte der verletzte Fahrradfahrer anhand von Lichtbildern identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Saarbrücken. Zudem war der Verletzte am gestrigen Nachmittag wieder ansprechbar und konnte Angaben zu seiner Person bestätigen. Eine Lebensgefahr besteht nicht mehr. Eine genaue Befragung zum Unfallhergang konnte aufgrund der Schwere der Verletzungen bislang nicht erfolgen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

