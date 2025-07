Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Freitag 18.07.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Saarbrücken zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Im Anschluss an den Ladendiebstahl mehrerer Kleidungsartikel flüchteten die beiden Täterinnern von der Örtlichkeit. Hierbei kam es zu einer Verfolgung der Tatverdächtigen durch einen Sicherheitsmitarbeiter/Ladendetektiv der geschädigten Warenhauskette. Die Flucht wurde folglich mit einem silbernen Pkw der Marke Citroen, Typ C3, mit luxem. Kennzeichen fortgesetzt. Dieser war in der Dudweilerstraße in Höhe des Rabbiner-Rülf-Platzes abgestellt und mit einem weiteren Täter besetzt. Bei der Flucht kam es zu einem körperlichen Angriff auf den Ladendetektiv, welcher hierdurch leicht verletzt wurde.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

