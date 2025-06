Feuerwehr Düren

FW Düren: Balkonbrand

Düren (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Düren auf der Rückfahrt von einem Einsatz mit dem Stichwort BD2 Zimmerbrand in die Albrecht-Dürer-Straße alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnte eine deutliche Rauchentwicklung ausgemacht werden. Die erste Erkundung konnte den Brandherd auf dem Balkon im 3. OG verorten. Umgehend wurde ein Löschangriff über den Treppenraum des betroffenen Gebäudes vorbereitet. Die Wohnungstüre musste durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden, um den Brandherd auf dem Balkon erreichen zu können. Mit Eintreffen weiterer Kräfte wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um einen alternative Zugang zur Wohnung zu ermöglichen. Durch die Hitzeentwicklung auf dem Balkon waren die Scheiben zur Wohnung bereits geplatzt und der Brand konnte auf einen kleinen Teil des Raumes übergreifen. Der schnelle Löschangriff mit mehreren Rohren konnte eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Räume und das Dach verhindern. Weitere Wohnungen waren glücklicherweise nicht betroffen. In der Wohnung befand sich keine Person und der Nachbar wurde vorsorglich aus seiner Wohnung evakuiert. Es gab keine verletzten Personen. Die Feuerwehr Düren war neben dem Hauptamt mit mehreren Löschgruppen und insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort.

